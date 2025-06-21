Adana Şehir Hastanesi’ne yaya ulaşımını güvenli ve konforlu hale getirecek yürüyen merdivenli üst geçidin temeli atıldı.ADANA (İGFA) - Üst geçidin temel atma törenine Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici milletvekilleri, siyasiler, bürokratlar ve Adanalılar katıldı.

BELEDİYELER ARASINDA GELİR DAĞILIMI ADALETSİZ

Törendeki konuşmasına, çok sevdiği memleketine belediye başkanı olarak 12 yıldır hizmet ettiğini söyleyerek başlayan Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın hakkını, hukukunu, her platformda korumaya devam edeceğini söyledi. Belediyeler arasındaki gelir dağılımının adaletsizlik bulunduğunu, bir belediye kişi başı 4 bin liraya hizmet ederken, diğer bir belediyenin kişi başı 16 bin liraya hizmet vermesinin haksızlık olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, belediyelere yönelik kesintileri, diğer zorlukları anlatmayı sürdüreceğini ifade etti.

SGK BORÇLARI YAPILANDIRILMALI, HALKA HİZMET ENGELLENMEMELİ

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde şu ana kadar 400 milyon dolar borç ödediklerini, bunun yaklaşık olarak 16 milyar liraya karşılık geldiğini anlatan Başkan Zeydan Karalar, SSK borçları için geçmişte olduğu gibi yapılandırmaya gidilip, ödemenin kolaylaştırılması gerektiğini bildirdi. Başkan Zeydan Karalar, aksi halde bunun halka hizmeti engellemeye yönelik bir uygulama olarak algılanacağını kaydetti.

KENETLENMEMİZ GEREKEN GÜNLERDEN GEÇİYORUZ AMA HUKUKSUZLUKLAR BUNU BOZUYOR

Türkiye’nin etrafının ateş çemberi olduğunu ve muhalefetiyle, iktidarıyla kenetlenilmesi, tek vücut olunması gereken günlerden geçildiğini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, muhalefetin belediye başkanlarının içeri atılması sonucu bu birlikteliğin önünün kesildiğini açıkladı.