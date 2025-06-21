İBB’nin Türkiye’ye armağanı, örnek sosyal belediyecilik projesi Yuvamız İstanbul kreşlerinden 4 bin 682 çocuk mezun oldu.İSTANBUL (İGFA) - Okul öncesi eğitimlerini tamamlayan çocuklar için şehrin farklı noktalarındaki Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nin bahçe alanlarında mezuniyet törenleri düzenlendi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, eş zamanlı olarak düzenlenen mezuniyet programlarından Gaziosmanpaşa Mevlana Yuvamız İstanbul’daki mezuniyet törenine katıldı.

Aslan şunları söyledi: “Bugün anne babalarımızın gözündeki heyecanı ve çocuklarımızın neşesine şahit olmak bizim için paha biçilmez. Çocukların gözünün içine baktığınızda neşeyi ve mutluluğu görüyorsanız doğru yoldasınız demektir. Çünkü evlatlarımızın gözündeki neşe de sevgi de dünyadaki en gerçek duygudur. Bugün İstanbul genelinde 113 merkezde, 568 derslikte, 10 bin 937 çocuk kapasitesine ulaştık. Geçtiğimiz 4 yılda merkezlerimizden 4 bin 208 çocuk mezun oldu. Bu yıl da toplam 80 merkezde 4 bin 682 çocuğumuz mezun olacak. Böylece 5 yılda toplam mezun sayımız 8 bin 890’a ulaşacak."