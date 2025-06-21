Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te hizmet verecek modern itfaiye istasyonları için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - 2025 yılı sonuna kadar Hurdacılar Sitesi, Karacaören ve Eryaman’a inşa edilecek 3 yeni istasyonun daha hizmete girmesiyle birlikte toplam istasyon sayısının 51’e yükseltilmesi planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentin yangın ve acil durumlara karşı daha hızlı ve etkin müdahale edebilmesi için itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor.

Mevcut 48 itfaiye istasyonuna ek olarak 2025 yılı sonuna kadar 3 yeni istasyonun daha hizmete girmesiyle birlikte toplam istasyon sayısının 51’e yükseltilmesi planlanıyor.

MEVCUT İSTASYONLAR YENİLENİYOR

İtfaiye istasyonu bulunan bazı bölgelerde eski binaların yerine yenileri inşa edilerek modernize edilen itfaiye merkezleri, daha güçlü bir altyapıyla hizmet vermeye hazırlanıyor.