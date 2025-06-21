Ulus 100. Yıl Meydanı’nın altında yer alan kapalı otopark hizmete girdi. · 208 araç kapasiteli Ankara Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Otoparkı’nın, Ulus bölgesindeki park sorununa çare olması hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara’nın tarihi ve merkezi noktalarından Ulus, uzun süredir yaşanan otopark sorununa nefes aldıracak bir projeye kavuştu. Ankara’nın en yoğun trafik bölgelerinden biri olan Ulus’ta uzun süredir hissedilen otopark sorunu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) hayata geçirdiği yeni projeyle hafifliyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla açılışı yapılan Ulus 100. Yıl Meydanı’nın altında yer alan kapalı otopark sayesinde bölgedeki araç yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

208 ARAÇ KAPASİTELİ

Kent merkezi ile tarihi yapıları buluşturan Ulus, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için Ankara’nın en önemli cazibe noktalarından birisi olmasına rağmen bölgenin dar sokakları ve sınırlı park alanları, özellikle mesai saatlerinde olumsuzluklar doğuruyordu. ABB, bu ihtiyaca cevap vermek üzere Ulus 100. Yıl Meydanı’nın altına inşa edilen modern kapalı otoparkı tamamlayarak hizmete sundu.

Toplam 208 araçlık kapasitesiyle hizmete açılan ABB 100. Yıl Otoparkı, özellikle kamu kurumları, bankalar, iş merkezleri ve alışveriş noktalarının yoğunlaştığı bölgenin kısa veya uzun süreli park ihtiyacını karşılayacak.