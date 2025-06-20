Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü Köyü’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ev ve üst aramalarında uyuşturucu madde ile nakit para ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Gümüşova’nın Çaybükü Köyü’nde uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi.

Takipli çalışma sonucu İ.B. (24) adlı şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında, 2 gram A.M. maddesi emdirilmiş tütün bulundu.

İ.B.’nin ifadesinde, uyuşturucuyu aynı köyde yaşayan T.E. (33) ve F.A. (41) adlı şahıslardan temin ettiğini belirtmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararıyla şüphelilerin evlerinde adli arama yapıldı.

Aramalar sonucunda ayrı poşetlerde toplam 54 gram A.M. maddesi emdirilmiş tütün, 60 ve 62 gramlık iki şişede sıvı A.M. maddesi, 4 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak T.E. ve F.A. gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.