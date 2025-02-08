Kartal Bayburt Akşar Eğitim ve Kültür Derneği'ne yönelik dün gece silahlı saldırı meydana geldi. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, dernek binasına 12 mermi isabet etti ve saldırıda yaralanan olmadı.

Kartal Bayburt Akşar Eğitim ve Kültür Derneği'ne yönelik dün gece 01.15 sularında bir silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda derneğin yönetim katı ve etkinlik salonu hedef alındı ve uzun namlulu silahlarla kurşunlandı. Emniyet güçleri ve olay yeri inceleme, çalışmalarını sürdürüyor. Saldırıda ise yaralı ya da can kaybı yok.

Akşar Dernek Başkanı Bünyamin uslu'dan olaya ilişkin açıklama geldi!

Kartal Bayburt Akşar Eğitim ve Kültür Derneği sosyal medya hesabından Dernek Başkanı Bünyamin Uslu, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Gece 01.15 sularında derneğimizin yönetim katı ve etkinlik salonu hedef alınarak uzun namlulu silahlar ile kurşunlanmıştır. 12 mermi isabet etmiş olup, bölgeden 19 adet boş kovan bulunmuştur. Emniyet güçleri ve olay yeri inceleme, çalışmalarını sürdürmektedir. Konu detaylıca araştırılacaktır. Çok şükür olayda yaralanan olmamıştır. Hepimize geçmiş olsun.”