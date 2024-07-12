Suat Parıldar kimdir?

1997-1999 döneminde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmıştır.

1999-2005 yılları arasında Bayburt İl Müdürlüğü’nde Mühendis, Proje ve İstatistik Şube Müdürü ve Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.

2005 yılından itibaren, Mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Programı başta olmak üzere farklı konularda konu uzmanı olarak çalışmalarda bulunmuştur.

2006-2013 yılları arasında Organik Tarım ve Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesinde asil üye olarak görev yapan PARILDAR, aynı zamanda 2011-2013 yılları arasında İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı’nda Organik Tarım Birim Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Ayrıca İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasına (C Sınıfı) sahip olup, tarımda iş güvenliği konusunda da uzmandır.

14.11.2016 tarihinde Yalova İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne İl Müdürü olarak görevlendirilen Ziraat Yüksek Mühendisi Suat PARILDAR, 17.11.2016 tarihinde yeni görevine başlamıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.