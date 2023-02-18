Bayburt Kültür ve yardım Derneği Eyüp Sultan Camiinde 21 Şubat Salı günü öğlen namazını müteakip Rus işgali sırasında,Bayburt Kop muharebelerinde şehit olan ve Kurtuluş savaşı şehitlerimiz,Depremde Şehit olan vatandaşlarımız için Mevlidi şerif ve Kuran okunacak.

1947 yılında Türkiye’nin ilk hemşeri Derneği olan Bayburt Kültür ve yardım Derneği,Her yıl 21 şubatta düzenli olarak Şehitlerimiz için Mevlit okutuyor.

Geçen yıllarda İlk defa bir Sivil toplum kuruluşu Ayasofya da program yaptı.Bu programda 21 Şubat Bayburt şehitleri için okunan Mevlidi şerifti.

Bu yılda Hemşerilerimiz Eyüp sultanda öğle namazı sonrası Eyüp sultanda buluşacak ve şehitlerimizi anacaklar.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen Depremde vefat eden vatandaşlarımız içinde dualar edilecek.

"Mareşal Fevzi Çakmak tarafından “2. Plevne” olarak tasvir edilen Kop Dağı savunması asker ve teçhizat olarak bizden kat kat üstün Rus ordusuna karşı işte bu ağır şartlar altında gerçekleşiyordu.

15 Şubat 1916 tarihinde Erzurum’u işgal eden Rus orduları Başkomutanı General Yudenich, 250.000 kişilik ordusuna hitaben yaptığı konuşmada: “Artık karşımızda Türk ordusu diye bir şey kalmamıştır. Çar’ın emri gereğince, haziran ayında İstanbul önlerinde olacağız. İleri!” demekteydi.

İyi de Rusların bu hedeflerine varabilmesi ancak Kop dağını ele geçirmeleri ile mümkündü. Kahraman Türk askeri Kop dağı savunması için hazırlıklarını yaptı. Ardından şiddetli çarpışmalar başladı.

Anadolu’nun her bucağından eli silah tutan 20-40 yaş arasında Türk askeri, kanını ve canını bu savunma için oluk oluk dökmüş, düşman kuvvetlerinin bütün taarruzlarını sonuçsuz bırakarak onlara ağır kayıplar verdirmişti.

Neticede Ruslar aylar boyunca Kop dağlarını bile aşamadı.

Dolayısıyla Rus plânı, daha Kop’ta akamete uğramış oldu.

Kop dağlarında verilen destansı mücadele sonunda, her ne kadar Bayburt’un işgaline (16 Temmuz 1916) engel olunamamışsa da, bu bölgede cereyan eden savunmanın ve muharebelerin Türk harp tarihindeki yeri ve önemi oldukça büyüktür. Zira adı geçen mıntıkada düşman, azımsanamayacak bir süre oyalanmış, aynı zamanda kuvvetlerinin büyük bir kısmı da yok edilmiştir."