İstanbul’un dört bir yanındaki spor tesislerinde ve okul bahçelerine kazandırılan modern salonlarda uzman eğitmenlerle hizmet veren Spor Okulları, yaz döneminde de yoğun ilgi görüyor.İSTANBUL (İGFA) - İBB Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü, Spor Okulları ile yüzme, futbol, cimnastik, basketbol, voleybol, taekwondo, tenis, karate, buz pateni, kapoera, kungfu, okçuluk, pickleball, judo, badminton, atletizm, deniz küreği, kick boks ve e-spor olmak üzere 19 branşta eğitim veriliyor.

2024–2025 kış dönemi boyunca 100 binin üzerinde çocuğun, 1 milyon 532 bin 35 seans spor eğitimi aldığı İBB Spor Okulları, yaz döneminde Anadolu ve Avrupa Yakasında bulunan 45 spor tesisinde faaliyet gösteriyor. 23 Haziran’da başlayan ve 31 Ağustos’a kadar devam edecek olan yaz dönemi Spor Okulları faaliyetleri için 32 bin 602 çocuk kayıt yaptırdı. Ek kontenjanların da açıldığı Spor Okulları’na kayıtlar devam ediyor.

OKUL SPOR SALONLARINDA SPOR OKULLARI İLE 37 BİNİ AŞKIN ÇOCUĞA ULAŞILDI

İBB, spor tesislerinin dışında okul bahçelerine kazandırdığı spor salonlarından 137’sinde de Spor Okulu düzenliyor. Spor okulları salonlarda 6–14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 14 branşta düzenleniyor. Futsal, cimnastik, basketbol, okçuluk, satranç, voleybol, güreş, hentbol, atletizm, badminton, karate, masa tenisi, taekwondo ve hareket eğitimi branşlarında çocukların gelişimine katkı sağlıyor. İBB Spor Okulları’nda bugüne kadar 37 bin 947 çocuk 375 bin seans spor hizmeti aldı.