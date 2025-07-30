Bera Holding’in grup şirketi MPG Makine Prodüksiyon Grubu, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile “Zırhlı Kurtarıcı ve Çekici Araçlar Tedariki Projesi” için sözleşme imzaladı. Şirket daha önce de TSK envanterine 62 adet 8x8 Zırhlı Kurtarıcı teslim etmişti.İSTANBUL (İGFA)- .İstanbul Fuar Merkezi’nde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteği ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) yönetiminde, KFA Fuarcılık A.Ş. organizasyonuyla gerçekleşen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), 22-27 Temmuz 2025 tarihlerinde büyük bir başarıyla tamamlandı.

Fuar, 49 ülkeden 1.491 firmanın katılımıyla, 400’den fazla uluslararası ve 1.000’e yakın yerli savunma sanayii şirketinin ürünlerini sergiledi.

121 binden fazla ziyaretçi çeken etkinlikte, 6 binin üzerinde iş görüşmesi yapıldı ve 9 milyar dolarlık sözleşme hacmine ulaşıldı.

MPG A.Ş.’DEN STRATEJİK SÖZLEŞME

Bera Holding’e bağlı MPG Makine Prodüksiyon Grubu A.Ş., fuarda “8x8 Zırhlı Kurtarıcı” aracını profesyonel ziyaretçilere tanıtarak dikkat çekti.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan “Zırhlı Kurtarıcı ve Çekici Araçlar Tedariki Projesi” sözleşmesi, fuarın 270’i aşan imza törenlerinden biri oldu.

Bera Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve MPG A.Ş. Genel Müdürü Veysel Alver, SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımıyla gerçekleşen imza törenine ilişkin, “Türk savunma sanayiinin stratejik konumu ve mühendislik kabiliyeti, IDEF 2025 ile dünya vitrinine taşındı. MPG A.Ş. olarak bu organizasyonun paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Proje detaylarını paylaşan Alver, “Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 77 kurtarıcı, Jandarma Genel Komutanlığı için 2 çekici ve 2 kurtarıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü için 2 çekici ve 2 kurtarıcı olmak üzere toplam 85 araç üretilecek. 8x8, 8x4 ve 4x2 konfigürasyonlarda tasarlanacak araçlarda yerli zırh çeliği, zırhlı cam, vinç, yarı römork ve üst yapı sistemleri kullanılacak. Teslimatlar 2 yıl içinde tamamlanacak” açıklamasında bulundu.

Alver, bu sözleşmenin MPG A.Ş.’nin SSB ile imzaladığı üçüncü sözleşme olduğunu, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 62 adet 8x8 Zırhlı Kurtarıcı teslim ettiklerini belirtti.