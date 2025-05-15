İstanbul'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin bir yılda ürettiği eserlerin sergilendiği bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.İSTANBUL (İGFA) - Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla politikalar geliştiren Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesindeki sanat atölyelerinde üretilen el işi çalışmaların dagörücüye çıkarıldığıbir sergiyi ziyarete açtı.

Engelliler Haftası boyunca açık kalacak olan sergide, öğrencilerin ürettiğiel emeği çini, ahşap, resim, seramik, punch, geri dönüşüm, takı, rölyef ve tekstil ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Aynı merkezdeki Aktif Yaşam Atölyeleri’nde açılmışkara kalem kursunu tamamlayan 65 yaş üstü kursiyerlerin eserlerine de serginin bir bölümünde yer veriliyor.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki (BAKSM) iki serginin açılışında konuşan Zehra Çalık, sözlerine kadın katılımcıları kutladı.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nin önemini ve değerini vurgulayan Çalık, “Öncelikle Yaşam Atölyesi’ndeki kadınları tebrik ediyorum. Evde oturup torun bakmaktansa kendinize bir şeyler katmışsınız. Engelsiz Yaşam çok kıymetli bir merkezimiz, oradaki çocuklarımız, gençlerimiz artık büyüdüler.Hepsi bizim için çok kıymetliler, annelerimiz de öyle.İyi ki varsınız, çarşamba günü Çalık başkanı görmeye gittiğimde selamlarınızısevgilerinizi ona ileteceğim. Bazen öyle olayların içinde olabiliyoruz ki, “gülümse, ana odaklan ve değiştir”, işte bunu yapabilmemiz gerekiyor. Lütfen hepimiz buna özen gösterelim. Hayatımızdan çalmayalım, kendimize iyi bakalım” diye konuştu.