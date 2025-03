İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. İçinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu ramazan kolileri binlerce vatandaşın evine ulaştırıldı. BAKIRKÖY BELEDİYESİNDEN RAMAZAN AYINDA DAYANIŞMA ELİ

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından ilçede sosyal yardım çalışmaları artırıldı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmayan Bakırköy Belediyesi, içinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu binlerce erzak kolisi hazırladı.

Başkan Ovalıoğlu’nun dayanışma mektubu ile birlikte belediye ekipleri tarafından hanelere teslim edilen ramazan kolileri, dar gelirli binlerce ailenin sofrası ile buluştu.

Bakırköy Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Hakan Akdeniz, sosyal yardım çalışmalarına her daim devam edeceklerinin altını çizerek, “Farklı din ve mezheplere ait binlerce vatandaşımız Bakırköy’de güzel bir mozaik içinde yaşamakta. Ramazan ayı Bakırköy’de her zaman hoşgörü, yardımlaşma, bolluk ve bereket içinde geçer, insanlarımız birbirine her ortamda destek verirler. Belediye Başkanımız Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu bu ramazanda binlerce aileye erzak desteği sağlayarak evlerine misafir oldu. Bu hem vatandaşlar nezdinde hem biz çalışanlar nezdinde çok büyük bir mutluluğa vesile oldu. Bakırköy Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.