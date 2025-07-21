Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Erenköy Fatih 4-6 Yaş Kuran Kursu ile Erenköy Tahir Büyükkörükçü Hoca Camii'nde Yaz Kuran Kursu öğrencileriyle bir araya geldi. KONYA (İGFA) - Öğrencilere zamanı en iyi şekilde değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Başkan Altay, “Hayat uzun bir yolculuk ve dinimizi doğru öğrenmemiz lazım. Onun için yaz ayları büyük bir fırsat” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Müftülüğü’nün Yaz Kur’an kurslarını ziyaret ederek Kur’an eğitimi alan öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Başkan Altay, ilk olarak Erenköy Fatih 4-6 Yaş Kur’an Kursu’ndaki 4-6 yaş grubu öğrencileriyle daha sonra Erenköy Tahir Büyükkörükçü Hoca Camii'nde eğitim alan Yaz Kur’an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Altay, Kur’an-ı Kerim öğrenmeye yönelik gösterdikleri gayretten dolayı çocukları ve bu yolda emeği geçen öğreticileri tebrik etti.

Kur’an kurslarının, çocukların dini ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlayan önemli merkezler olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Hocalarımız size çok şey öğretmek için çaba sarf ederken sizde çok şey öğrenmek için çaba sarf edin. Enerjiniz hep böyle yüksek olsun. Sesiniz hep gür çıksın. Hayat uzun bir yolculuk ve dinimizi doğru öğrenmemiz lazım. Onun için yaz ayları büyük bir fırsat. Buraya gelmişken zamanı iyi değerlendirin” ifadelerine yer verdi.