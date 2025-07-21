Muğla Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan personelin temel ilk yardım becerileri kazanması için eğitimlerini sürdürüyor. İtfaiye erleri, aldıkları eğitimle hem kendi sağlıklarını koruyor hem de müdahale ettikleri olaylarda vatandaşlara bilinçli ve etkili bir şekilde yardımcı olabiliyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ilk yardım eğitim merkezinde Büyükşehir personeli dâhil olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların çalışanlarına temel ilk yardım eğitimi veriliyor.

473 İTFAİYE ERİ TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ ALDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde görevli 473 personel, ilk yardım eğitim merkezinde verilen temel ilk yardım eğitimlerini başarıyla tamamladı. Eğitimlerde bilinç kontrolü, solunum ve dolaşım değerlendirmesi, kalp masajı ve suni solunum uygulamaları, kanamaların durdurulması, hasta ve yaralıların güvenli taşınması, ilk yardım çantasında yer alan malzemelerin doğru kullanımı gibi hayati konular ele alındı.

Acil durumlara ilk ulaşan ekiplerden olan itfaiye personeli; trafik kazaları, mahsur kalma olayları, yangın, sel ve deprem gibi afetlerde aldığı bu eğitimler sayesinde vatandaşlara daha hızlı ve etkili şekilde müdahale edebiliyor.

3.452 KİŞİYE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi sadece kendi personeline değil, diğer kurum ve kuruluşların çalışanlarına da temel ilk yardım eğitimi sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ilk yardım eğitim merkezinde bugüne kadar toplam 3.452 kişiye eğitim verildi.

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Barış Akıncı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlk yardım eğitim merkezimizde yalnızca belediye personeline değil, farklı kurum ve kuruluşlara da eğitim veriyoruz. Bugüne kadar 3.452 kişiye ulaştık. Bu eğitimlerle hem çalışan güvenliğini hem de olay yerinde doğru müdahaleyi sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

BAŞKAN ARAS: “İTFAİYE ERLERİMİZİN İLK YARDIM BİLGİSİ HAYAT KURTARIYOR”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, itfaiye personelinin aldığı ilk yardım eğitiminin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: “İtfaiye teşkilatımız sadece yangın, kaza ya da afetlere müdahale etmekle kalmıyor; olay yerine ilk ulaşan ekipler olarak ilk müdahaleyi de gerçekleştiriyor. Bu noktada eğitimli personelin varlığı hayati önem taşıyor. Temel ilk yardım bilgisine sahip itfaiye erlerimiz, hem kendi güvenliklerini sağlıyor hem de vatandaşlarımıza doğru, hızlı ve bilinçli şekilde yardım edebiliyor. Muğla halkının can güvenliği için her alanda eğitimli ve donanımlı ekiplerle çalışmaya devam edeceğiz.”