İstanbul Bakırköy Belediyesi’nin çocuklara yönelik ücretsiz spor eğitimleri sunduğu Yaz Spor Okulu’nun üçüncü dönemi başladı.İSTANBUL (İGFA) - 7-15 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen program, 8 farklı branşta hem fiziksel gelişime hem de sosyal becerilere katkı sunmaya devam ediyor.

Bakırköy Belediyesi’nin yoğun ilgi gören Yaz Spor Okulu’nda üçüncü dönem heyecanı yaşanıyor. Yaz başında startı verilerek Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde gerçekleştirilen eğitimlerde; basketbol, voleybol, cimnastik, futbol, karate, modern dans, satranç ve tenis olmak üzere toplam 8 branşta çocuklara ücretsiz spor imkânı sunuluyor. 7-15 yaş grubuna yönelik hazırlanan programda, çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde hem spor yapma alışkanlığı kazanıyor hem de takım ruhu, disiplin ve özgüven gibi sosyal becerilerini geliştiriyor. Sporun bir yaşam biçimi olarak benimsenmesini amaçlayan Yaz Spor Okulu, çocuklara hem sağlıklı bir yaz tatili sunuyor hem de arkadaşlık bağlarını güçlendirecek bir sosyal ortam yaratıyor.

BAŞKAN OVALIOĞLU’NDAN MİNİK SPORCULARA ÖĞLE YEMEĞİ SÜRPRİZİ

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’ne giderek Yaz Spor Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Sporcu minikler için düzenlenen öğle yemeğine eşlik eden Başkan Ovalıoğlu, onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.