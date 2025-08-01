İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve Hollanda İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş’i ağırladı.İZMİR (İGFA) - Görüşmede, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin yerel düzeyde güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda, özellikle su yönetimi, Körfez temizliği ve tarım gibi alanlarda iş birliği olanakları ele alındı.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve Hollanda İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı ziyaret etti. Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı ve belediye bürokratları da hazır bulundu. Başkan Tugay, görüşmede İzmir’in mali yapısı ile dış finansman sağlanarak hayata geçirilmesi hedeflenen büyük altyapı projeleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar da ele alındı. Hollanda’nın deneyiminden yararlanılarak İzmir’de ortak uygulamaların hayata geçirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin yerel düzeyde güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda su yönetimi, Körfez temizliği ve tarım gibi alanlarda neler yapılabileceği konuşuldu.

TUGAY: BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMI ÇOK ÖNEMLİ

Büyükelçinin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Tugay, “İzmir’in geleceğini şekillendirirken, dünyada bu alanda öncü ülkelerle bilgi ve deneyim paylaşımını çok önemsiyoruz. Hollanda’nın sürdürülebilirlik konusundaki birikimi, İzmir’in hedefleriyle örtüşüyor. Bu iş birliğini somut adımlarla derinleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

WİJNANDS: İZMİR’İN POTANSİYELİ ÖNEMLİ

Büyükelçi Joep Wijnands ise İzmir ile her alanda iş birliğine istekli olduklarını ifade etti. Wijnands, “Fahri Konsolosumuz Sayın Özkardeş ile birlikte İzmir’in potansiyelini önemsiyoruz. Sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı projelerde iş birliği fırsatlarını keşfetmeye hazırız” dedi.