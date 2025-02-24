Afetlere karşı her geçen gün güçlenen Bakırköy Belediyesi Arama Kurtarma (BAKUT) ekibi, AFAD tarafından verilen “Enkazda Arama Kurtarma Eğitici Eğitmen Kursu” alarak afet durumunda daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek için yetkinliklerini artırdı.İSTANBUL(İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi Arama Kurtarma (BAKUT) ekibi, afetlere karşı yetkinliklerini artırarak güçlenmeye devam ediyor. Yaşanacak herhangi bir afet durumunda hızlı ve etkili müdahale sağlayabilme konusunda daha da gelişebilmek için harekete geçen BAKUT ekibi, AFAD tarafından verilen “Enkazda Arama Kurtarma Eğitici Eğitmen Kursu”na katıldı. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yeşilköy yerleşkesinde 9 gün süren program kapsamında; arama kurtarma ve temel kavramlar, kişisel koruyucu donanımlar, emniyet, güvenlik ve acil durum sinyal sistemi, ekip organizasyonu, arama kurtarma süreçleri ve işaretler, temel arama teknikleri, afet ve acil durumlarda etik değerler konularında teorik ve pratik eğitimler verildi.