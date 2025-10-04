İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, İsrail Hükümeti, İsrail Ordusuna Gazze'yi işgal operasyonunu durdurmasına yönelik talimat verdiğini duyurdu.
ANKARA (İGFA) – Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik ABD Başkanı Donald Trump’ın planını kabul eden İsrail Hükümeti, İsrail Ordusuna Gazze Şehri'ni işgal operasyonunu durdurmasına yönelik talimat verdiğini, askeri faaliyetlerin ise savunma amaçlı hareket etmesini istediğini duyurdu.
Küresel Sumud Filosu'na İsrail baskını! İsrail, Türk aktivistlerin de yer aldığı gemileri durdurdu
İçeriği Görüntüle
İsrail ordu radyosu muhabiri Doron Kadosh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunun anlamı: Gazze şehrini işgal operasyonu şimdilik durduruldu" dedi.