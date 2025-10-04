Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi, bölge çiftçilerine büyük katkı sağlayacak yeni bir hizmet merkezine kavuştu. Kayseri Şeker tarafından yapılan Pancar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, Tarım Market, lojmanlar ve depo tesisleri, düzenlenen geniş katılımlı törenle açıldı.KAYSERİ (İGFA) - Törene; AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, ilçe protokolü, Kooperatif Müdürü Mesut Karabulut, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, tesisin yapım süreci hakkında detaylı bilgiler verdi. Akay, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören eski Zirai Donatım Kurumu’na ait binanın yıkılmasının ardından yerine daha kapsamlı bir hizmet alanı kurma ihtiyacı doğduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda kooperatifin mevcut 6 bin 500 metrekarelik arazisine ek olarak; bitişikteki şahıstan 4 bin 800 metrekarelik, içinde bin metrekarelik deposu bulunan bir arsanın, ayrıca Milli Emlak’tan 3 bin 200 metrekarelik bir arazinin satın alındığını belirten Akay, toplam alanın 14 bin 500 metrekareye çıkarıldığını söyledi.

Yeni tesis bünyesinde 250 metrekarelik Bölge Binası, 350 metrekarelik Tarım Market, toplamda 600 metrekare kullanım alanı, ayrıca 4 lojman ve geniş kapasiteli bir depo yer aldığını ifade eden Akay, şu bilgileri paylaştı:

“Milli Emlak ve şahıstan alınan arsalarla birlikte 6 milyon 700 bin lira harcandı. Binanın inşaatı, deponun tamiratı ve çevre düzenlemesiyle birlikte toplamda 31 milyon 800 bin lira masraf yapıldı. Böylece 38 milyon 500 bin lira harcanarak bu tesisler ortaya çıktı. Türkiye’nin bugünkü ekonomik şartlarında yatırım yapmanın zorluğu ortada. Buna rağmen bu yatırımı gerçekleştirebilmek bizim için hem gurur hem de mutluluk vesilesi.”

Akay, tesisin Pınarbaşı çiftçilerine uzun yıllar hizmet vereceğini vurgulayarak, Kayseri Şeker ailesi olarak böyle bir projeyi hayata geçirmekten onur duyduklarını söyledi.

Dursun Ataş: “Doğru insanların yanında durmak görevimiz”

Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da konuşmasında, Pınarbaşı’na kazandırılan yeni tesislerin bölgeye önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Ataş, şunları söyledi:

“Bugün burada çok mutluyuz. Daha önce de Pınarbaşı’nda pancar ve tarım ile ilgili açılışlarda bir araya gelmiştik. 38 milyon liralık bu yatırım günümüzde küçük gibi görünebilir ama Pınarbaşı için çok büyük bir kazanımdır. Bu tesis hem çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak hem de ilçemizin girişinden çıkışına kadar örnek bir eser olarak görülecektir. Deposu, lojmanları ve tarım marketiyle Pınarbaşı için önemli bir hizmettir.”

Milletvekili Ataş, Kayseri Pancar Kooperatifine üye çiftçilerin her zaman daha avantajlı koşullarda üretim yaptığını hatırlattı.

“Sayın Hüseyin Akay ve ekibi sayesinde çiftçilerimiz diğer üreticilere göre her zaman daha az sıkıntı yaşadı. Doğru iş yapan, memleket sevdasıyla çalışan insanların yanında durmak bize düşen görevdir. Bu yüzden bu tür yatırımların devamı için her zaman destek olacağız.” dedi.

Pınarbaşı’na değer katacak

Kayseri Şeker’in öncülüğünde yapılan bu yatırım, sadece kooperatif üyelerine değil tüm bölge çiftçilerine hizmet verecek. Modern mimarisi, geniş kullanım alanı ve donanımlı yapısıyla tesisin, Pınarbaşı’nda tarımsal üretime katkı sunması ve çiftçilere uzun yıllar fayda sağlaması bekleniyor.

Açılış kurdelesinin dualarla kesilmesinin ardından protokol üyeleri tesisleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.