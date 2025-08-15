Anahtar Partisi Çanakkale İl Başkanı İsmail Kaya, seçimlerde bir partinin çatısı altında oy alarak seçilen belediye başkanları, milletvekilleri ve il genel meclis üyelerinin görev süreleri bitmeden başka partilere geçmelerine sert sözlerle tepki gösterdi.ÇANAKKALE (İGFA) - Anahtar Partisi Çanakkale İl Başkanı İsmail Kaya, “Bu davranış seçmenin iradesini yok saymak, ona en ağır şekilde hakaret etmek ve milletin verdiği yetkiyi pazarlamaktır” dedi.

“ÖNCE GÖREVİ BIRAK, SONRA PARTİ DEĞİŞTİR”

Kaya, halkın sandıkta verdiği görevin kutsallığına dikkat çekerek, “Seçmen, seni bir partinin çatısı altında belediye başkanı, milletvekili ya da il genel meclis üyesi olarak hizmet etmen için yetkilendirir. Eğer bu görevdeyken parti değiştireceksen, önce milletin verdiği görevden istifa edeceksin, ardından istediğin partiye geçeceksin. Aksi takdirde bu, milleti kandırmaktır” ifadelerini kullandı.

“BU MİLLET BUNU HAK ETMİYOR”

Parti değiştirme sürecinin seçmene saygısızlık olduğunu vurgulayan Kaya, “Bu tür davranışlar, oy veren her bir vatandaşa ayrı ayrı hakaret etmektir. Milletin iradesi üzerinden siyasi pazarlık yapılamaz. Sokakta, sana partin üzerinden oy veren insanların yüzüne hangi vicdanla bakacaksın? Bu millet, bu aldatmacayı hak etmiyor” diye konuştu.

“VEBALE GİRMEK ÇOK AĞIRDIR”

Kaya, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Eğer sürekli parti değiştirme niyetin varsa seçime bağımsız olarak gir, sonra istediğin kadar parti değiştir. Ama bir partinin şemsiyesi altında oy alıp sonra başka bir partiye geçmek, art niyetli ve seçmene karşı ileri derecede kötü bir davranıştır. Bu şekilde hareket edenler bilmelidir ki; milyonlarca seçmenin ayrı ayrı vebaliyle yaşamak kolay değildir. Milletin iradesini yok sayarak başka partiye geçenin de onu kabul edenin de sorumluluğu çok ağırdır. Bunu böyle bilsinler.”