60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 156 Kilometrelik Selçuk (İsabey) -Selçuk (Meryemana) etabını XDS Astana Takımından Harold Lopez Granizo 3 saat 32 dakika 55 saniye ile kazandı.İZMİR (İGFA) - Tırmanış klasmanında güne lider başlayan ve etapta kırmızı mayoyu giyen Ahmet Örken, etapta beklenenin uzağında kaldı. Ancak Ahmet, bu klasmanda lider olan Poels’un aynı zamanda genel klasmanda da lider olması ve 3 Mayıs Cumartesi günü Selçuk-Çeşme etabında turkuaz mayoyu giyecek olması nedeniyle kırmızı mayoyu emaneten taşıyacak.

BEYAZ MAYO DEĞİŞMEDİ, YEŞİL MAYO KULSET’İN

Beyaz mayoyu ilk etabın sonundan beri giyen Willem Smit, yarın da bu mayo ile mücadele edecek. Yeşil mayo ise Giovanni Lonardi’den, Uno-X’in Norveçli bisikletçisi Johannes Kulset’e geçti. Meryemana tırmanışını üçüncü sırada bitiren 21 yaşındaki genç sporcu, klasmanda Poels’un bir puan önünde yer aldı.

İPTAL EDİLEN ETABIN SONRASINDA DURUM

Elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edilen Marmaris-Aydın etabı öncesi genel klasman birincisi Wout Poels, en yakın rakibi ve takım arkadaşı Harold Lopez'in 23 saniye önündeydi. Poels 14 saat 26 dakika 30 saniye ile birinci, Lopez 14 saat 26 dakika 53 saniye ile ikinci, Team Picnic PostNL sporcusu Juan Martinez 14 saat 26 dakika 58 saniye ile üçüncü durumda bulunuyordu. Poels, etabı Lopez’in gerisinde tamamlasa da genel klasman liderliğini korumayı başardı.

YEDİNCİ GÜNDE SELÇUK-ÇEŞME ARASINDAKİ 144,2 KM KAT EDİLECEK

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unda yedinci güne gelindi. Sporcular 3 Mayıs Cumartesi günü 144,2 kilometrelik Selçuk-Çeşme etabında yarışacak.

Yarış, 4 Mayıs Pazar günü ise İzmir Karşıyaka'daki Bostanlı iskelesinde bitecek sekizinci etap ile sona erecek.