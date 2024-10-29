35 milyonluk Sadıkoğlu Yalısı'na haciz şoku! 35 milyonluk Sadıkoğlu Yalısı'na haciz şoku!
İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar evlendi! Gelinliği olay oldu
atv'nin sevilen dizisi 'Karadut'un başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Bir dargın bir barışık ilişkilerini yürüten Helvacıoğlu ve iş insanı Ural Kaspar, sessiz sedasız nikah masasına...Devamı için tıklayınız