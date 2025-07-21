Edirne'de İpsala’da üretilen pirinçli mantı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. İpsala Kadın Girişimciler Kooperatifi, bu başarıyla hem kültürel mirasa hem de yerel ekonomiye katkı sağladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala ilçesinde üretilen yöresel lezzet “pirinçli mantı”, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındı.

Başvuru, İpsala Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yapıldı. Kooperatif Başkanı Şerife Özkaynak, kadın üreticilerin imece ruhuyla kurduğu bu kooperatifin önemli bir başarıya daha imza attığını belirtti.

“İPSALA’NIN KÜLTÜREL MİRASI KORUNDU”

Özkaynak, İpsala’nın pirinciyle bilinen bir ilçe olduğunu hatırlatarak, “Bu özel tarif tescillenerek hem bölgemizin kültürel mirası korundu hem de yerel ürünlerimizin markalaşması yolunda önemli bir adım atıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tescil belgesi ile birlikte İpsala’nın pirinçli mantısı artık resmi olarak koruma altında.” dedi.

YEREL EKONOMİYE KATKI

İpsala Kadın Girişimciler Kooperatifi’nin bu girişimi, hem yöresel lezzetlerin tanıtılmasına hem de kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamış oldu.