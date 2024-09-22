Edirne İpsala'da Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi Menderes Saltık'ı yenen İsmail Koç oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane başpehlivanlarından Kel Aliço'nun anısına yapılan organizasyon, festival alanındaki güreş sahasında gerçekleştirildi.

Güreşler öncesi İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve Güreş Ağası Kel Aliço Pehlivan Köyü’nde bulunan Kel Aliço’nun mezarını ziyaret etti.

Güreşler, İpsala Festival alanındaki güreş alanında yapıldı.Güreşlerde başpehlivan boyunda 16 olmak üzere toplam 207 pehlivan mücadele etti.

Vali Sezer, burada yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ın yanı sıra hem bölgemizde hem de Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya'ya kadar Türk'ün geçtiği, yiğitlerin harman olduğu yerlerde güreşler yapıldığını belirterek, "Bugün burada pehlivanlar yaptıkları güreşlerle 600 yıllık geleneği devam ettiriyorlar. Bu güzel organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Güreşlerde İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve Kel Aliço Güreş Ağası Necmi Sezer’de bir konuşma yaparak, pehlivanlara başarılar diledi.

İsmail Koç'a başpehlivanlık kupasını Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba verdi. Organizasyon ödül töreniyle sona erdi.