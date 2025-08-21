İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin 2025 Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Faaliyet Endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre 1,9 puan yükselerek 126,0 puana çıktı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin 2025 Temmuz ayı sonuçlarına göre, Bileşik Endeks bir önceki aya göre 0,3 puan artış göstererek 81,0 puan seviyesine ulaştı.

Faaliyet Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 1,9 puan yükselerek 126,0 puana çıktı.

Aynı dönemde, güven seviyesi bir önceki aya göre 0,1 puan düşüş göstererek 54,5 puan seviyesinde gerçekleşti. Beklenti Endeksi ise 0,1 puan azalarak 66,0 puan seviyesine indi.

Rapora göre; İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi temmuz ayında sınırlı ölçüde yükselirken Mayıs ayında yılın ilk artışını gerçekleştiren Bileşik Endeks Haziran'da geriledikten sonra Temmuz'da yeniden artış gösterdi. Çalışma gün sayısının normalleşmesi faaliyetleri destekledi. Siyasi ve jeopolitik riskler temmuz ayında azaldı ve endeksi olumlu etkiledi.

İhracat pazarlarında tarife belirsizliği ise olumsuz etki yarattı.

Temmuz ayında Faaliyet Endeksi artarken, Güven ve Beklenti Alt Endeksleri çok sınırlı ölçüde geriledi.