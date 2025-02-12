İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 34,27, aylık ise yüzde 0,70 arttı. Maliyetlerde en yüksek değişim her zaman olduğu gibi işçilik maliyetlerinde yaşandı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, İnşaat Maliyet Endeksi'nde 2024 yılının son ayına ilişkin verileri paylaştı.

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,70 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,41 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 54,35 arttı.

Verilere göre bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,66 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,67 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,40 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,81 arttı, işçilik endeksi yüzde 53,38 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 33,0 arttı, aylık yüzde 0,81 arttı