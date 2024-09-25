İnegöl’ün dünyaya açılan kapısı MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı 1-5 Ekim tarihlerinde 51. Kez kapılarını ziyaretçilerine açacak. Fuar öncesi açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu alanda uğraş veren, ticaret yapan tüm iş insanlarını, yeni evlenecekleri ve evini yenilemek isteyenleri şehrimize davet ediyorum” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin mobilya başkenti, 160 ülkeye ihracat yapan İnegöl’de yeni bir mobilya şöleni başlıyor. İnegöl’ün asırlardır gelişerek devam eden ahşap işçiliği serüveninin vitrini, şehrin dünyaya açılan kapısı olan MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 1-5 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Mobilyada yaşanan başarı öyküsünü yarım asırlık fuar tecrübesiyle harmanlayan İnegöl, 51. MODEF EXPO Fuarında yeni sezonun trendlerini sunacak. Özgün tasarımların ve modellerin ilk kez görücüye çıkacağı fuar, 1 Ekim Salı günü kapılarını ziyaretçilerine açacak. Tamamı İnegöl firması 145 üreticinin stant açacağı fuarda, yeni sezonun modelleri ve renkleri görücüye çıkacak. Aynı zamanda İnegöl’de Mobilya AVM’ler, mobilya mağazaları ve binlerce üretici firma 5 Ekim’e kadar sürecek fuar boyunca bir şölen havasında misafirlerini ağırlayıp ürünlerini sunacak.

ŞEHİR OLARAK HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 1-5 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 51. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF EXPO 2024 öncesi bir açıklama yaparak sektörle ilgili tüm profesyonelleri, yeni evlenecek gençleri ve evini yenilemek isteyenleri fuara davet etti. Başkan Taban, “Mobilyanın Başkenti İnegöl’de 51. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı 1-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. İnegöl olarak ilk günkü gibi heyecanlıyız. Şehrimizde hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm mobilyacılarımız yeni trend mobilyalarını hazırladılar. Bu vesileyle tüm paydaşlarımızı İnegöl’ümüze davet ediyoruz” dedi.

HERKESİ İNEGÖL MOBİLYASI VE İNEGÖL’Ü KEŞFETMEYE DAVET EDİYORUZ

İnegöl’de yüzyıllardır ahşabın işlenerek sanata dönüştürüldüğüne dikkat çeken Başkan Taban, “Osmanlı döneminden başlayan kadırgalara kürek üretme serüveni, bugünlere modern mobilyalar halinde geliyor. Şehrimizde binlerce firma, girişimciler, markalar mevcut. Gayretle yeni yeni ürünler oluşturularak bu işin modası belirleniyor. Ben bu vesileyle şehrimizdeki tüm mobilyacılarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi bir değer oluşturmakta İnegöl Mobilyası. 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz mobilya fuarında da gelen misafirlerimiz burada yeni modelleri, ergonomik, tasarımsal anlamda öne çıkmış, günümüz şartlarında akıllı mobilya konseptlerini görecekler. Bizler bu alanda uğraş veren, ticaret yapan tüm iş insanlarını, yeni evlenecekleri ve evini yenilemek isteyenleri şehrimizde ağırlamak istiyoruz. Burada sadece mobilya değil, şehir anlamında da keyifli bir hafta geçireceklerini ifade edebilirim. Şehrimizin turizm alanlarını gezip, gastronomi değerlerini burada deneyimleyebilirler. Bu vesileyle fuarımızın şehrimize, mobilyacılarımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.