Bursa İnegöl Belediyesi, Bilecik bölgesinde çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmalarına destek olmak amacıyla harekete geçti. Yangınların kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara katkı sunmak üzere belediyeye ait su tankeri ile personel bölgeye sevk edildi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın talimatıyla hızla organize olan İnegöl Belediyesi ekipleri, yangın bölgesine yönlendirilerek yangın söndürme faaliyetlerine katıldı. Belediyeye ait su tankeri, özellikle ulaşılması zor noktalarda Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine destek veriyor. Su taşıma ve soğutma faaliyetlerinde görev alan İnegöl Belediyesi ekipleri, koordineli bir şekilde çalışmalara katkı sunuyor.

“DOĞAMIZA SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU”

Konuya ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Ormanlık alanlarımızda maalesef etkili bir yangınla karşı karşıyayız. İnegöl Belediyesi olarak biz de bu felakete kayıtsız kalamazdık. Yangınlara müdahale eden ekiplerimize destek olmak amacıyla su tankerimiz ve ekibimizi bölgeye yönlendirdik. İnşallah en kısa sürede yangın kontrol altına alınır ve daha fazla alan zarar görmeden bu afet atlatılır. Bu, sadece bir bölgenin değil, hepimizin meselesi. Doğamıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Yangınlara müdahale sırasında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, sahada cansiperane mücadele eden tüm ekiplerimize de güç kuvvet diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Yangın riski yüksek sıcak yaz günlerinde vatandaşların da daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Taban, şu çağrıda bulundu: “Özellikle ormanlık alanlarda ateş, tarlalarda anız yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması hayati önem taşıyor. En küçük ihmal, binlerce ağacın ve canlı yaşamının yok olmasına neden olabilir. Herkesin bu konuda sorumluluk alması gerekiyor.” dedi.