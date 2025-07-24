Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Müftülüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen Yaz Okulu Programı, çocukların yaz tatiline anlam katıyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Müftülüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen Yaz Okulu Programı, çocukların yaz tatiline anlam katıyor.

“Yaz Seninle Güzel” sloganıyla 16 Haziran’da başlayan program, 15 Ağustos’a kadar Malatya genelindeki Semt Konaklarında devam edecek. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen eğitimlerde, 7-14 yaş arası çocuklar hem öğrenmenin hem de eğlenmenin en güzel hâlini yaşıyor.

MANEVİYATLA YOĞRULMUŞ, ETKİNLİKLERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİR YAZ

Tamamen ücretsiz olarak sunulan Yaz Okulu’nda çocuklara Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve değerler eğitimi gibi manevi içeriklerin yanı sıra; akıl ve zekâ oyunları, spor branşları (futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi), müzik atölyeleri ve doğa gezileri gibi birçok etkinlik sunuluyor. Hem zihinsel hem bedensel gelişimi hedefleyen bu kapsamlı program, çocukların ilgi ve becerilerine göre şekillendiriliyor.

VELİLERDEN TAM NOT

Semt Konaklarında yaz boyunca süren bu yoğun ve nitelikli program, velilerden de büyük takdir görüyor. Çocuklarının güvenli, verimli ve eğlenceli bir ortamda zaman geçirmesinden memnuniyet duyan aileler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyor.

KÜÇÜK KALPLERİN BÜYÜK SEVİNCİ

Programa katılan öğrencilerin gözlerindeki mutluluk ise her şeyin özeti…

4. sınıf öğrencisi Esma Fırat, “Burada çok güzel eğitimler ve eğlenceler yapılıyor. Yarışmalar, geziler, filmler... Herkesin gelmesini tavsiye ederim” derken;

3. sınıf öğrencisi Efe Han Özer ise, “Akıllı tahtada videolar izliyoruz, gezilere gidiyoruz, en sevdiğim arkadaşlarım da burada” diyerek mutluluğunu paylaştı.

6. sınıf öğrencisi Elvin Nisa Koç, “Hem eğleniyoruz hem dini bilgiler öğreniyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz” derken;

Yiğit Ali Ercan da, “Geziye gidiyoruz, filmler izliyoruz, oyunlar oynuyoruz. Herkesin buraya gelmesini isterim” sözleriyle duygularını ifade etti.