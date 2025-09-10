TÜİK, 2025 Temmuz ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı. Yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,1 artarken, aylık bazda yüzde 1,8 azaldı. İmalat sanayi yüzde 5,5 büyürken, madencilik sektörü geriledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Temmuz ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2024 Temmuz ayına göre yüzde 4,1 artış gösterdi. Ancak mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerde, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8’lik düşüş kaydedildi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde (2021=100 referans yılı), 2025 Temmuz’unda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 0,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 5,8 artış gösterdi.

Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı endeksi yüzde 1,5, imalat sanayi endeksi yüzde 2,3 gerilerken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü endeksi yüzde 4,5 yükseldi.