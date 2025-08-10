Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Ağustos 2014’te halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, tarihi günün Türk demokrasisi için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Duran, Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla güçlü bir yükselişin devam ettiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Ağustos 2014’te doğrudan halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oluşunun yıl dönümünü kutladı. Duran, bu tarihin Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açtığını ifade etti.

Duran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“10 Ağustos 2014, Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. Milletimizin sarsılmaz iradesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanımız oldu. Bu gün, milli iradenin sandıkta tecelli ettiği en güçlü örneklerden biri olarak hafızalara kazındı. Milletimiz, kendi geleceğini doğrudan belirleme gücünü tüm dünyaya ilan etti.”

https://twitter.com/burhanduran/status/1954498091555381312

Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin savunma sanayiinden diplomasiye, insani yardımlardan teknoloji hamlelerine kadar birçok alanda yükseliş yaşadığını belirten Duran, “Bu tarihi gün, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temellerini attı. Ömrünü milletimize adayan, milyonların duasını alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.