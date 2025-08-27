2025 yılının ilk 7 ayının satış lideri otomobillerinin değerlendirildiği güncel satış verilerine göre, 2025 yılının Ocak–Temmuz döneminde Türkiye otomobil pazarı belirgin bir büyüme gösterdi. Segment bazında incelendiğinde, ikinci el otomobil pazarında yüzde 50,8’lik payı ile C segmenti zirvede yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen online ikinci el araç platformlarından biri olan VavaCars, 2025 yılının ilk yedi ayının satış lideri otomobillerini değerlendirdi.

Toplamda 2,9 milyonu aşkın aracın el değiştirdiği bu dönemde, Renault, Volkswagen ve Fiat en çok satış gerçekleştiren markalar olarak öne çıktı.

Segment bazında değerlendirildiğinde ise, toplam satışların ağırlıklı kısmını oluşturan C segmenti pazarın en dinamik alanı olarak dikkat çekti.

Bunun yanında, sektörün yüzde 50,8’ini C Segmenti, yüzde 29,2’sini B Segmenti, yüzde 12,7’sini ise D Segmenti oluşturdu.

B segmentte en çok tercih edilen modeller arasında; Renault Clio, Hyundai i20veVolkswagen Polo yer alıyor. Söz konusu modeller kompakt boyutları ve yakıt tasarrufu avantajıyla tüketicilerin gözdesi olmayı sürdürüyor.

C SEGMENTİ SATIŞLARIN YARISINI OLUŞTURUYOR

İkinci el pazarında en yüksek payı alan segment ise açık ara farkla C segmenti oluyor.

Toplam satışların yüzde 50,8’ini oluşturan bu segmentyakıt ekonomisi, geniş iç hacmi ve aile kullanımıylatercih ediliyor.Bu segmentte öne çıkan modeller; Fiat Egea, Renault Megane, Toyota Corolla ve Ford Focus olarak sıralanıyor.

D segmentinde ise daha yüksek konfor ve performans arayışında olan kullanıcıların tercihleri belirleyici oluyor.

Segmentin en çok satan modelleri şöyle sıralandı. Volkswagen Passat, BMW 3 Serisi ve Skoda Superb.

SUV SEGMENTİNDE NİSSAN QASHQAİ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

SUV segmentinde ise yükseliş trendi devam ediyor. 2025 Ocak–Temmuz döneminde en çok satılan SUV modeller arasında ilk sırada Nissan Qashqai yer alıyor. Ardından; Dacia Duster, Volkswagen Tiguan ve Peugeot 3008 geliyor.