Yapılan araştırmaya göre hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunda, Ağustos ayında otomobil talep endeksi geçen yıla göre yüzde 11,4 yükseldi. Reel fiyatlardaki düşüş yüzde 11,1'e gerilerken, elektrikli araçlar 3,6 milyon TL ortalamayla en pahalı yakıt türü oldu.İSTANBUL (İGFA) - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), sahibinden.com'daki ilanları analiz ederek ikinci el otomobil piyasasının Ağustos 2025 durumunu raporladı.

Rapora göre, talep endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,4, bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Kapatılan ilan yaşı ise 3,2 gün kısalarak 19,8 güne indi; bu, piyasadaki hızlı el değiştirmeyi işaret ediyor.

REEL FİYATLARDA NORMALLEŞME

Talep endeksi Mayıs-Haziran'daki stabiliteden sonra Temmuz-Ağustos'ta güçlü yükseldiği gözlenirken, satılan otomobil oranı yüzde 24,9'a ulaşarak, piyasada dengeli bir gelişim gözlendi.

Enflasyondan arındırılmış fiyatlar, makroekonomik koşullarla uyumlu seyrederken, dengelenme süreci devam ediyor.

2023 Mayıs'ta yüzde -47,9 olan yıllık değişim, 2024 Haziran'da yüzde -41,4'e geriledi; Ağustos'ta ise yüzde -11,1 oldu.

YAKIT TÜRLERİNE GÖRE ORTALAMA FİYATLAR

Yakıt türlerine göre ortalama fiyatlarda; benzin 1 milyon 273 bin TL, Benzin & LPG 538 bin 302 TL, Dizel 1 milyon 15 bin TL, Hibrit 2 milyon 354 bin TL, elektrikli araç ise 3 milyon 642 bin TL'den alıcı buluyor.