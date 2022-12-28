Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, aralık ayının sonunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2022 yılı nüfus sayımı yapılacağını belirterek, Bayburt’ta yaşayan fakat ikametgah adresleri farklı yerde olan vatandaşların ikametgahını kente almalarını istedi.

Nufus artışının hizmet kalitesini artıracağını belirten AK Parti İl Başkanı Polat, “İkametgahı başka şehirde olan öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın ikametgahlarını Bayburt’ta almaları şehrimiz adına çok önemli bir vaziyet aldı. Öyle ki ilimize merkezi sistemden gelen para miktarı nüfus sayısına göre belirleniyor. Memleketimizde yaşadığı halde resmi ikameti burada olmayan vatandaşlarımızın 31 Aralık 2022 tarihine kadar ikametini kentimize alması, kurumlarımızın hizmet kalitesini artıracağı gibi Bayburtumuza da büyük katkı sağlayacaktır.” dedi.

İkametini taşıyan bütün vatandaşlara çeşitli hediyeler vereceklerini ifade eden İl Başkanı Polat, "Başlatmış olduğumuz kampanya kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar ikametgahını Bayburt’a taşıyarak AK Parti Bayburt İl Başkanlığına başvuran her vatandaşımıza ve öğrencimize anında hediyesi takdim edilecektir.” dedi.

Adresini yaşadığı ile almayan vatandaşların kanunen zor durumda kalmamaları konusunda uyaran Başkan Polat, “5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50,51 ve 68'inci maddeleri gereğince yerleşim yeri adres değişikliklerinin 20 iş günü içerisinde nüfus müdürlüklerine bildirilmesi gerekiyor. 2022 yılı için adres bildirimlerinin süresi içerisinde yapılmaması halinde 128 Türk Lirası, gerçeğe aykırı beyanda bulunulmasının cezası ise 2 bin 673 liradır.” ifadelerini kullandı.

Başkan Polat, ikamet taşıma işlemlerinin son gününün 31 Aralık 2022 tarihi olduğunu hatırlattı.