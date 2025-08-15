Bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarla isminden sıkça söz ettiren ödüllü yapımcı ve yönetmen İhsan Taş kolay yoldan ünlü olmak isteyen gençlere önemli uyarılarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İhsan Taş, sosyal medyanın gençleri kolay yoldan şöhret olma hayalleriyle yanılttığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Bu mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımızın öncelikle şunu kafasında netleştirmesi lazım; Şöhret olmak mı, yoksa oyuncu olmak mı istiyorsunuz? Takipçi sayınızın fazla olması sizi iyi bir oyuncu yapmaz! Kalıcı olmak istiyorsanız, sosyal medya ünlüsü değil, gerçek bir oyuncu olmayı hedeflemelisiniz. Bu meslek, büyük bir sabır ve emek ister. Bu mesleği gerçek anlamda yapmak istiyorsanız, önce kendinize yatırım yapın! Oyunculuk görüntüyle değil, ruhla yapılır. Oynadığınız karaktere ruhunuzu kattığınız an, işte o zaman doğru yoldasınız demektir.” sözleriyle sektöre girmeyi düşünen gençlere net ve etkili bir mesaj verdi.

Daha önce çektiği tüm filmlerinde, genç yeteneklere yer verdiğini vurgulayan İhsan Taş, yeni projelerinde de, yine genç ve yetenekli oyunculara fırsat vermeye devam edeceğini belirtti.