Gazeteci Serkan Aksüyek tarafından hazırlanan “Bir Sahiplenme Hikâyesi” adlı biyografi kitabına yansıyan deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Kenan Yavuz, İEÜ’nün 25 yılda elde ettiği başarıları görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Yavuz, “İzmir Ekonomi Üniversitemiz, ticari kaygılardan uzak olduğu için çok başarılı, öğrenci profili yüksek, 12 ayrı yabancı dilde eğitim verme kabiliyetine sahip ve yüksek nitelikli akademisyenleri bünyesinde barındırıyor. Gençlerimizin birçoğunun kendi işlerini kurmaya odaklanmış olması ise eğitimin kalitesini gösteriyor” dedi.

HANGİ İŞİ YAPARSANIZ YAPIN…

Kırmızı Kedi Yayınları arasında raflarda yerini alan Bir Sahiplenme Hikayesi kitabında, yaşanmış ve sonuçlarıyla analiz edilmiş olay örgülerini gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını sözlerine ekleyen Yavuz, “Bu kitapta ülkemizin sanayileşme macerasında başardıklarımızı ve başaramadıklarımızı anlattık. Doğup büyüdüğüm köyüme kazandırdığım, üç uluslararası bir de ulusal ödül alan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin bugünlere gelmesindeki temel motivasyonumuzu paylaştık. İş hayatına atılmaya hazırlanan pırıl pırıl gençlerimizin bu deneyimlere ilgi duyması beni ayrıca mutlu etti. Bizi bir araya getiren Coşkun hocamıza minnet duyuyorum” dedi.

İEÜ’lü öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kenan Yavuz, gençlere iş yaşamının her aşamasında kendilerini sorgulamalarını önerdi. “Hangi işi yaparsanız yapın, ülkenizin ya da dünyanın bir yerinde sizin işinizi sizden daha iyi yapan birileri olduğunu unutmayın” diyen Yavuz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kendini sorgulamayan, özeleştiri yapmayan, kendisinden daha iyi yapanı örnek almayan, gerçeklikten koparak hamaseti önceleyen, sorunları hep kendi kusurları dışında arayan, başaramadıklarını kabullenmek yerine suçlu arayan kişilerin ve toplumların gidebilecekleri hiçbir yer, varabilecekleri bir menzil yoktur. Ülke olarak da yurttaş olarak da enerjimizi kalkınma dışındaki işlere harcamaktan vazgeçmeliyiz.”

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen de iş yaşamında uluslararası ölçekte başarı kazanmış iş insanlarını öğrenciler ile buluşturmaya özel bir önem verdiklerini belirterek, İEÜ’lü öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Kenan Yavuz ve Serkan Aksüyek’e teşekkür etti.