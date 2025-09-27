İBB bağlı kuruluşlarından İETT, Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş'ı vefatının 13. yılında düzenlediği özel bir projeyle anıyor. Özel olarak tasarlanan toplu ulaşım araçları, bir yıl boyunca usta sanatçının eserleri ve fotoğraflarıyla hizmet verecek. Hatırası İstanbul'un sokaklarında yaşayacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İETT, Türk halk müziğinin "Bozkırın Tezenesi" unutulmaz ismi Neşet Ertaş, vefatının 13. yılında İETT'nin özel bir projesiyle anıyor.

BİR YIL BOYUNCA YOLLARDA

Proje kapsamında 280 kişilik bir metrobüs aracı, Neşet Ertaş'ın en sevilen sözleri ve unutulmaz fotoğraflarıyla tasarlandı. Bu özel metrobüs, metrobüs hattında bir yıl süreyle sefer yaparak İstanbullulara "Bozkırın Tezenesi"ni anlatacak.

50P Eminönü – Çırçır Metro hattında çalışan bir otobüs de benzer şekilde Neşet Ertaş temalı bir tasarımla yola çıkacak.

İstiklal Caddesi'nin simgesi Nostaljik Tramvay ise seferleri sırasında Neşet Ertaş'ın en güzel türkülerini yayınlayacak. Cadde, usta sanatçının nağmeleriyle buluşacak.

ÖZEL BELGESEL

İETT, Neşet Ertaş'ı anlatan özel bir mini belgesel film de hazırlandı. Usta Sanatçılar; Kubat, Buray, Cengiz Özkan, Erdal Erzincan, Zafer Gündoğdu ve Bayram Bilge Tokel gibi isimler Ertaş’a sevgisini ve saygısını paylaşarak bu anlamlı projenin bir parçası oldu.