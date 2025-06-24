İETT, sosyal sorumluluk misyonu doğrultusunda, bünyesindeki aktif olarak kullanılmayan bilgisayarları modernize ederek gençlerin eğitimi için bilgisayar laboratuvarları kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda, son olarak Tuzla TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yeni bir bilgisayar laboratuvarı açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük toplu taşıma filosunu yöneten İETT, sosyal sorumluluk faaliyetlerine de ara vermeden devam ediyor. Kurum, kamu yararını gözeterek bünyesinde aktif olarak kullanılmayan bilgisayarları modernize edip, devlet okulları ve belediyelere bağışlıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini gözeten bu anlayışla, gençlerin teknolojiye erişimini kolaylaştırarak eğitimlerine katkı sunuyor.

90 GÜNDE 7 FARKLI BİLGİSAYAR LABORATUVARI

İETT, son 90 gün içerisinde 3 devlet okulu ve 2 belediyeye toplam 115 bilgisayar ve ek donanımlardan oluşan 5 ayrı bilgisayar laboratuvarı kurdu. Bu sürecin son adımında ise Tuzla’daki TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde, öğrenciler ve öğretmenlerin kullanımına sunulmak üzere 30 bilgisayardan oluşan 2 yeni laboratuvar daha kurularak toplam sayı 7’ye ulaştı.

Hiçbir ek maliyet oluşturmadan hayata geçirilen bu projeyle birlikte, sadece 3 ayda 4 okul ve 2 belediyeye toplam 145 bilgisayar kazandırılmış oldu.

TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Aligül Dere de sağlanan destek için İETT yetkililerine teşekkür etti.

İETT, öğrencilerin teknolojiye daha kolay erişmesi ve eğitim deneyimlerinin güçlenmesi için sosyal sorumluluk projelerine önümüzdeki dönemde de devam edecek.