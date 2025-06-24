Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP’ye katıldı. Özgür Özel, İnce’ye rozet takmazken, “Onun rozeti alnında, doğduğundan beri” dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Grup Toplantısı’nda önemli bir buluşma gerçekleşti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP’ye katıldığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantının başında kürsüye davet ettiği İnce’ye rozet takmayacağını belirterek, “Muharrem İnce’ye rozet takamam, çünkü onun rozeti alnına takılı, doğduğundan beri” dedi.

İnce, Genel Başkan Özel’e teşekkür ederek, “Buraya kibirle, pişmanlıkla ya da kişisel hesapla gelmedim. Genel Başkanımız Özgür Özel’in samimi ve içten davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıktan, bazen umudu başka yollarda aramaktan olur. Bu bir geri dönüş değil, bir kucaklaşma, bir sarılma, bir hasret gidermedir” ifadelerini kullandı.

İnce’nin CHP’ye katılımı, partililer tarafından coşkuyla karşılanırken, buluşma CHP’de birlik ve dayanışma mesajı olarak yankı buldu.