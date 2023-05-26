Yaklaşık 220 Milyon TL maliyetli tesis tamamlandığında günlük 15 bin metreküp su arıtacak ve yüksek kalitedeki içme suyunu Bayburtlularla buluşturacak.

Bayburt'un kronikleşen problemlerinden birine daha neşter vurmanın yanında Bayburtlulara verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci vatandaşlara tesis tamamlandığında evlerdeki musluklardan yüksek kalitede içme suyu akacağının ve artık çeşmelerden içme suyu taşımak zorunda kalmayacakları müjdesini verdi.

Göreve başladıkları günden bu tarafa projenin başlaması için çok çaba sarf ettiklerini belirten Başkanımız Pekmezci, “Şebeke suyumuz gayet temiz ve sağlıklı ancak vatandaşlarımızın bizlerden en çok talep ettikleri yılların problemi haline gelen içme suyundaki kireç fazlalığı sorununun halledilmesiydi. Tesisimizin hizmete girmesiyle bu sorun tarihe karışacak ve hemşehrilerimiz artık çeşmelerden içme suyu taşımak zorunda kalmayacaklar ifadelerini kullandı.