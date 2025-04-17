İçişleri Bakanlığı, “NARKOKAPAN-ANKARA” adıyla Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi. 6 ay süren operasyonda, 626 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında 525 şüpheli gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - Ankara’da bu sabah saat 05.00’te başlayan “NARKOKAPAN-ANKARA” operasyonu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu operasyonda, gençleri hedef alan “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik 6 ay süren titiz hazırlıklar sonucunda harekete geçildi.

4 bin 768 polis, bin 461 ekip, 40 dedektör köpek, 4 İHA ve hava destek unsurlarının katıldığı operasyon kapsamında 626 adrese eşzamanlı baskın düzenlenen operasyonda, 525 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun devam ettiği kaydedildi.

Başarılı operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

“NARKOKAPAN-ANKARA” operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı. Bugün sabah 05.00’da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu Başkentimiz Ankara’da gerçekleştirdik: Bu operasyonumuzun adı “NARKOKAPAN-ANKARA”

???? Operasyondaki hedefimiz özellikle… pic.twitter.com/pXugtGksTI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 17, 2025

Bakan Yerlikaya, “Zehir tacirlerine net mesajımız: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunursanız, bedelini hukuk önünde ödersiniz!” diyerek uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Operasyonda emeği geçen Ankara Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve tüm ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Bu zehir tacirleriyle mücadele sürecek!” mesajını verdi.