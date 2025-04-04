Günün anısına Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Yardımcısı Aktaş, projeler hakkında Vali Mustafa Eldivan'dan bilgi aldıktan sonra hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş ile 3 bin m2’lik alanda kurulu olan Bayburt Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde ve İl Özel İdaresi tarafından 15 bin m2’lik alanda kurulacak olan doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu.