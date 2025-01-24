Geçen yıl Ağustos ayında Emniyet Genel Müdürlüğü ile Bursa Valiliği arasındaki görev değişimi sonrasında 5 aydır görevde olan Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a bugün üst düzey ziyaret yapıldı.BURSA (İGFA) - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Av. Mehmet Sağlam, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Sağlam'ın ziyaretine 5 ay önce Bursa Valiliği görevinden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Vali Mahmut Demirtaş ile Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu da eşlik etti.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyetle birlikte Vali Ayyıldız’dan Bursa'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Bursa’daki güvenlik çalışmaları ve yürütülen projeler de masaya yatırıldı.