IC Holding ve SAP’nin iş birliğiyle düzenlenen 13. SAP Genç Profesyoneller Programı tamamlandı. Yüzlerce başvuru arasından seçilen 30 genç, 26 Ağustos’ta başlayan ve iki ay süren eğitimleri başarıyla tamamlayarak mezun oldu.İSTANBUL (İGFA) - Kurumsal uygulama ve iş odaklı yapay zeka çözümleri alanında lider SAP ile insan ve çevreye duyulan sosyal sorumluluk bilincini teşvik eden yönetim anlayışıyla yarım asırdır inşaat, enerji, turizm ve altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren IC Holding ortaklığında gerçekleştirilen SAP Genç Profesyoneller Programı’nın 13. dönemi tamamlandı. Yüzlerce başvuru arasından seçilen 30 genç, 26 Ağustos’ta başlayan ve iki ay süren yoğun bir eğitim sürecinin ardından mezun olmaya hak kazanarak sertifikalarını aldı.

IC Holding Bilgi Teknolojileri Lideri (CTO) Tolga Yeşildal, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, “İş dünyasındaki büyük dijital dönüşüm nedeniyle birçok sektörde eğitim ve deneyim açısından yeterli donanıma ve niteliğe sahip profesyonel bulmakta zorluk çekiliyor. Bu durum şirketlerin rekabet gücünü etkiliyor ve projelerin istenilen kalitede ilerlemesini zorlaştırıyor. Nitelikli kadro açığını kapatmak için, SAP’in hayata geçirdiği Genç Profesyoneller Programı gibi eğitim programları büyük önem taşıyor. Bu programı destekleyerek, ülkemizin dijital teknolojiler alanında yeni yetenekler kazanmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Programı başarıyla tamamlayan genç profesyonelleri kutluyorum. Kariyer gelişim süreçlerinde de onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

IC Holding Yetenek Kazanımı ve Yönetimi Kıdemli Müdürü Derya Dali de “IC Holding olarak SAP iş birliği ile gençlerin teknoloji alanındaki mesleki gelişimini desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gençlerin profesyonel hayata adaptasyonu için bu tarz yapılandırılmış ve kapsamlı eğitim programları büyük önem taşıyor. Potansiyel çalışma arkadaşlarımızı desteklemek, geleceğe yönelik yaptığımız yatırımın önemli bir parçası. Başta SAP’nin düzenlediği Genç Profesyoneller Programı olmak üzere bu tarz gelişim programlarına destek vererek gençlerin potansiyellerini en üst düzeyde ortaya koymalarına katkı sağlıyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’de Genç Profesyoneller Programı’ndan mezun olan öğrencilerin neredeyse yüzde 100’ünün işe yerleştirildiğini belirten SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şekeroğlu, “Dünya ticaretinin nabzı SAP ile atarken, biz de bu heyecan verici ekosisteme yeni profesyoneller yetiştirmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizde ve iş ortaklarımızda SAP alanında çalışan 14 bini aşkın danışmanla geniş bir ağa sahip olsak da, yeni teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte nitelikli SAP uzmanına olan talep her geçen gün artıyor. IC Holding iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 13. SAP Genç Profesyoneller Programı'nın en dikkat çeken özelliklerinden biri, mezunlarımızın %57’sinin genç kadınlardan oluşmasıydı. Teknoloji sektöründe kadın istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarımıza farklı programlarımızla da devam edeceğiz. Mezunlarımız sadece iş hayatına değil, ülkemizin teknoloji ekosistemine de değer katmak için yolculuğa çıktı. Bu anlamlı serüvende bize eşlik eden tüm gençlere teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Programdan mezun olan gençler, SAP’nin kurumsal kaynak planlama çözümü S/4HANA, bulut ve iş alanında yapay zeka çözümleri hakkında yetkinlik kazanarak 2 farklı sertifika sahibi oldu. Yüzlerce başvuru arasından seçilen gençler, SAP Danışmanı unvanıyla SAP iş ortakları ve müşterilerinde istihdam edilecek. Program ile üniversiteden yeni mezun gençlerin teknik becerilerinin yanı sıra iletişim, tasarım odaklı düşünme gibi kişisel gelişimlerinin de desteklenmesi amaçlanıyor.

Dünya genelinde 2012’den bu yana gerçekleştirilen ve 4 bin 500’e yakın mezun veren SAP Genç Profesyonel Programı toplam 42 ülkede yürütülüyor. 2018’den bu yana Türkiye’de de gerçekleştirilen ve 300’e yakın mezun veren SAP Genç Profesyonel Programı ile Türkiye'nin önde gelen kurumlarına SAP danışmanlık hizmeti verecek uzmanların yetiştirilmesi hedefleniyor. Program sayesinde dijital ekonomideki yetenek ihtiyacının karşılanmasına destek sağlanıyor.