İbrahim Tatlıses'ten göndermeli açıklama: 'Ben iyi bir babayım bir tanesi hariç...'
İmparator İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses ve Derya Tuna ile birlikte bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ünlü sanatçı, yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Tatlıses, "Ben iyi bir...Devamı için tıklayınız
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