İBB iş arayanlar için ‘Ulaşım Desteği Projesi’ni başlattı. Proje kapsamında, iş arayan İstanbullulara, yıl içerisinde toplu ulaşım araçlarında kullanabilecekleri toplam 96 ücretsiz geçiş hakkı sağlanıyor. Ulaşım Desteği Projesine 15 günde 2 bin 704 İstanbullu başvurdu. Başvurular, İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri ile https://bio.ibb.istanbul web portalı üzerinden yapılıyor. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iş arayanlara destek olmaya devam ediyor. İBB Ulaşım Desteği Projesi ile iş arama sürecinde maddi sıkıntı yaşayan İstanbulluların toplu ulaşım masraflarının hafifletilmesi amaçlanıyor.

15 GÜNDE 2 BİN 704 BAŞVURU

Proje kapsamında, İBB Bölgesel İstihdam Ofisi üzerinden iş arayan ve maddi zorluk yaşayanlara ulaşım desteği sağlanıyor. İlgili koşulları yerine getirenler, sene içerisinde 3 defa olmak üzere, aylık 32 geçiş, toplam 96 ücretsiz geçiş hakkına sahip oluyor. Son 15 günde, Bölgesel İstihdam Ofisi'nde iş görüşmelerine katılan ve gerekli koşulları sağlayan 2 bin 704 kişi ulaşım desteğine başvurdu.

BAŞVURU KOŞULLARI NEDİR?

İBB Ulaşım Desteğinden yararlanmak isteyen adayların İBB Bölgesel İstihdam Ofisi’nde iş görüşmesine katılmış olmaları gerekiyor. Görüşmenin yapıldığı gün, e-devlet üzerinden alınan barkodlu "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi” almaları önem taşıyor. Başvuru yapabilecek adaylarda, 16-65 yaş aralığında olma şartı aranıyor. Adayların bio.ibb.istanbul portalına güncel telefon numaraları ve özgeçmiş bilgileri ile kayıtlı olması gerekiyor.