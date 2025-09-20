Huawei Connect 2025, Şanghay'da başladı. Aynı zamanda Huawei Digital Power, küresel veri merkezi endüstrisinden 500'den fazla iş lideri, teknik uzman ve ekosistem ortağının, endüstri zekası çağında yeşil ve düşük karbonlu dijital altyapının yeni teknolojilerini ve uygulamalarını keşfetmek için bir araya geldiği Veri Merkezi Altyapısı Zirvesi'ni düzenledi.

ÇİN (İGFA) - Huawei Digital Power ayrıca, yapay zeka çağında yüksek kaliteli, emniyetli ve güvenilir veri merkezleri inşa etmek için sektörle işbirliği yaparak, yeşil ve düşük karbonlu tüm senaryolara uygun dijital güç çözümlerini ve başarı hikayelerini sergiledi.

Vice President of Huawei Digital Power, Bob He

Huawei Digital Power Başkan Yardımcısı, Bob He konuşmasında, AI DC'lerin, AI bilgi işlem gücünün patlayıcı büyümesinin ortasında altyapıyı "bilgi işlem fabrikalarına" doğru ittiğini vurguladı. Şebekelerden çiplere verimli ve güvenilir güç aktarımı, dönüştürme bağlantılarını basitleştirmeyi ve güç kaynağı mimarisinde inovasyonu teşvik etmeyi gerektirir. Termal yönetim, dinamik yapay zeka hizmet gereksinimlerine uyum sağlamak için ayarlanabilir hava-sıvı oranına sahip hibrit bir mimariden yararlanabilir. Yapak Zeka çağının taleplerini karşılamak için, gelecekteki altyapı yapay zeka hazırlığı göz önünde bulundurularak inşa edilmeli ve geleneksel veri merkezi mühendisliğinin öngörülemezliği, ürünleştirilmiş ve önceden hazırlanmış AI DC çözümlerine dönüştürülmelidir. Huawei, güç kaynağı, termal yönetim ve altyapı alanlarındaki Ar-Ge yatırımlarını yoğunlaştıracak. Ayrıca Huawei, güvenilir, çevik ve sürdürülebilir AI DC'lerin inşasını desteklemek için ve akıllı bilişimin altın çağında gelişmek için sektörle işbirliği yapmak üzere yüksek kaliteli ürünler ve çözümler sunmaktadır.

Huawei Digital Power, Veri Merkezi Tesisi ve Kritik Güç Pazarlama, Satış ve Hizmetleri Başkanı Steve Kim zirvede yaptığı konuşmada, yapay zeka temel modellerinin endüstrilerin akıllı dönüşümünü hızlandırdığını ve küresel GW ölçekli kümelerin patlamasını desteklediğini söyledi. Yetkili kuruluşların tahminlerine göre, yeni AI DC'lerin ölçeğinin önümüzdeki beş yıl içinde 112 GW'a ulaşması bekleniyor. Huawei, akıllı bilişim çağında güvenlik, teslimat, BT gelişimi ve enerji tüketimi alanlarında karşılaşılan zorluklara yanıt olarak, AI DC inşaat kılavuzu RAS'ı önermektedir.

Teknoloji ve mimaride sürekli yeniliklere dayanan Huawei, tüm senaryolara uygun referans tasarımlarını, son derece güvenilir ürünler ve çözümleri, küresel ekosistemi ve tam yaşam döngüsü hizmetlerini içeren kapsamlı AI DC çözümleri sunarak güvenilir, çevik ve sürdürülebilir akıllı bilgi işlem altyapısı oluşturur ve müşterileri AI çağının muazzam fırsatlarını yakalamaları için güçlendirir.

Etkinlik sırasında Huawei, AI DC'lerin standartlaştırılmış tasarımı ve inşası için sistematik bir kılavuz niteliğinde olan AIDC Tesis Referans Tasarım Teknik Dokümanını yayınladı. Teknik Doküman, AI DC'lerdeki yüksek yoğunluklu kabinlerin soğutma, güç kaynağı ve dağıtımı, zemin yüksekliği ve yük taşıma kapasitesi açısından karşılaştığı zorlukları derinlemesine analiz eder ve mimari yapı, güç kaynağı ve dağıtımı, soğutma ve entegre kablolama olmak üzere dört temel boyutta tasarım önerileri sunarak, farklı güç yoğunluklarına dayalı AI DC'ler için çok sayıda referans tasarım çözümü sağlar.

Huawei released the AIDC Facility Reference Design White Paper

Etkinlikte Digital Power, verimli güç tüketimi, elektrifikasyon ve düşük karbonlu enerji üretimine odaklanan yenilikçi yeşil ve düşük karbonlu çözümlerini sergiledi.

Bilgi işlem altyapısında devam eden iyileştirmeler ve model derin muhakeme ve çoklu model füzyon teknolojilerindeki hızlı ilerlemelerle birlikte, yapay zekanın uygulama senaryoları ve değeri niceliksel büyümeden niteliksel dönüşüme doğru kaymaktadır. Huawei Digital Power, inovasyona sürekli yatırım yaparak ve dijital ve güç elektroniği teknolojilerini entegre ederek, her watt'tan daha fazla bilgi işlem gücü sağlayan akıllı bilgi işlem için sağlam bir temel oluşturmayı ve daha iyi, daha yeşil bir gelecek inşa etmek için endüstri çapında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.