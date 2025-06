En son IDC Dünya çapında üç aylık Giyilebilir Cihaz Takibi verilerine göre Huawei, 2025 yılının ilk çeyreğinde dünya genelinde giyilebilir cihaz pazarında en üst sıraya yükselirken, güçlü bir şekilde yükselen ivmesini korudu ve Çin'deki sevkiyat hacmindeki liderliğini sürdürdü. Huawei, 5 Haziran 2025 itibarıyla küresel çapta 200 milyondan fazla giyilebilir cihaz sevk etti.ŞENZHEN / ÇİN (İGFA) - Huawei'nin giyilebilir cihazları, modaya uygun tasarımlarıyla öne çıkarken, gelişmiş spor ve sağlık özellikleriyle akıllı ve pratik bir kullanım sunuyor.

DÜNYA GENELİNDE FARKLI İHTİYAÇLARA CEVAP VEREN BEŞ AKILLI SAAT SERİSİ

Huawei, kullanıcıların farklı yaşam senaryolarına yönelik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; akıllı yaşam, bilimsel egzersiz ve sağlık takibini odağına alan beş yenilikçi ürün serisi geliştirdi.

HUAWEI WATCH Serisi, en son akıllı teknolojileriyle bağımsız arama özellikleri ve akıllı cihaz kontrolü gibi işlevlerle verimli ve akıllı bri yaşam tarzı sunar. Yeni piyasaya sürülen HUAWEI WATCH 5, gelişmiş zeka, verimlilik ve rahatlık sunuyor.

Yenilikçi çoklu algılama X-TAP teknolojisi ile donatılmış olan bu ürün, sağlık izleme ve dokunsal etkileşimde yeni boyutların kilidini açıyor.

HUAWEI WATCH FIT Serisi, ince tasarımı ve kapsamlı spor fonksiyonları sayesinde ultra hafifliğiyle kullanıcıların günlük yaşamın tadını tam anlamıyla çıkarmasını sağlar. Bu arada HUAWEI WATCH GT Serisi, olağanüstü pil ömrünü şık, estetik ve profesyonel spor sağlığı özellikleriyle birleştirerek akıllı saat kategorisinde kapsamlı bir fitness koçu olarak hizmet veriyor.

Sınırları zorlayan kullanıcılar için tasarlanan HUAWEI WATCH Ultimate Serisi; sağlam yapısı, 100 metreye kadar profesyonel dalış desteği, açık hava keşif özellikleri ve gelişmiş golf modu ile en zorlu koşullarda bile üst düzey güvenilirlik sunar.

Ayrıca, hipertansiyon yönetimi zorluklarını ele alan Huawei, HUAWEI WATCH D Serisini piyasaya sürmek için bilek tabanlı kan basıncı teknolojisinde yenilikçi bir çığır açtı. Çığır açan 24 saat dinamik kan basıncı izleme işlevi sayesinde, kullanıcıların her zaman, her yerde kan basıncını ölçmelerine ve yönetmelerine yardımcı olarak profesyonel düzeyde kan basıncı sağlık korumasını günlük hayata taşıyor.

SPOR SAĞLIĞI ALANINDA ÖNCÜ TEKNOLOJİLER

Kullanıcıların spor sağlığı yönetimi ihtiyaçlarının karşılanmasının arkasında Huawei giyilebilir cihazların sürekli inovasyon yatırımı bulunuyor. Huawei, spor sağlığı teknolojisinin sınırlarını durmaksızın keşfetmek için ondan fazla Huawei araştırma enstitüsünün yeteneklerinden yararlanarak dünya çapında üç Sağlık Laboratuvarı kurdu.

2024 yılında Huawei, yaşamsal belirti verilerinin izlenmesinde daha yüksek doğruluk ve hıza ulaşan yeni dijital sağlık ve fitness teknolojisi olan-TruSense Sistemini piyasaya sürdü. 2025 yılında TruSense Sistemi, 10 saniyelik parmak ucu kan oksijen ölçümleri ve mikro vücut ölçüm göstergelerinin 17 öğeye çıkarılması dahil olmak üzere daha eksiksiz, daha doğru ve daha hızlı bir sağlık izleme deneyimi sunmak için parmak ucu ve bilek algılamanın avantajlarını birleştirerek yeniden geliştirildi.

Kan basıncı yönetimi alanında Huawei, Çin'de Sınıf II tıbbi cihaz tescil sertifikası alan bilek tabanlı bir kan basıncı monitörü olan HUAWEI WATCH D'nin piyasaya sürülmesine öncülük etti. Artık bu yenilik "Çin Hipertansiyon Önleme ve Tedavi Kılavuzu (2024 revizyonu) "nda yer almaktadır.

Şu an itibariyle Huawei giyilebilir cihazları, akıllı giyilebilir cihazlar alanında bine yakın patent başvurusu ile 7 yerel tıbbi sertifika ve 13 denizaşırı ülke/bölgede tıbbi cihaz sertifikasına sahip.

Huawei, 160'tan fazla küresel profesyonel kurumla işbirliği yaptı. 300'den fazla sağlık araştırma projesi yürüttü ve 17 milyondan fazla kullanıcının sağlık çalışmalarına katılmasını sağladı.

AKTİVİTE HALKALARI: HUAWEİ, SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM YOLCULUĞUNDA KULLANICILARIYLA EL ELE

Huawei, dünya genelindeki kullanıcılarıyla birlikte spor ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmeye odaklanıyor. Eylül 2023'te başlatılan "Light Up Your Rings" kampanyası, 6 milyondan fazla kullanıcıyı harekete geçirdi ve aktivite halkaları 300 milyondan fazla kez tamamlandı. 2025'te ise yenilenen "Active Rings" girişimi tanıtıldı. Bu girişim, kullanıcıları Huawei giyilebilir cihazlarıyla her zaman ve her yerde keyifle hareket etmeye teşvik etti.

Active Rings kampanyası şu anda Almanya, İspanya, Çin ve diğer ülkelerde, kullanıcıların birlikte aktif anlar yaşadığı etkinliklerle hayata geçiriliyor. Kampanyanın önümüzdeki dönemde APAC, Latin Amerika, Orta Doğu ve diğer bölgelere aşamalı olarak yayılması planlanıyor.