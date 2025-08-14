CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı ve beraberindeki heyet, Enez’de Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi. Yangında zarar gören evleri ziyaret eden heyet, dayanışma ve birlik mesajı verdi.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne’nin Enez ilçesinde Büyükevren ve Gülçavuş köyleri arasında çıkan büyük orman yangınının ardından, CHP Edirne İl Başkanı Av. Harika Taybıllı yangın bölgesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette CHP Enez İlçe Başkanı Osman Gülcan, İl Genel Meclis Üyesi Salih Akar ve Gençlik Kolları Başkanı Özgür Hata da yer aldı.

Heyet, Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde muhtarlar ve köy halkıyla buluşarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangında 4 evin zarar gördüğü Serap Sitesi ile Tes-İş Sitesi sakinleri de ziyaret edilerek, afetin yarattığı hasar yerinde incelendi.

“DAYANIŞMA EN GÜÇLÜ İLAÇTIR”

İl Başkanı Taybıllı, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Edirne’mizin Enez ilçesinde meydana gelen yangın, sadece doğamızı değil, hepimizin yüreğini yaralamıştır. Yitirdiğimiz yeşili, yuvayı ve umudu hep birlikte yeniden yeşertecek, yaralarımızı el ele saracağız. Bu zor günleri birlik ve beraberliğimizin gücüyle aşacağız. Dayanışma, en zor günlerin en güçlü ilacıdır.”

SULTANİÇE VE BÜYÜKEVREN ZİYARETİ

CHP heyeti, yangın bölgesindeki ziyaretlerin ardından Sultaniçe Köyü ve Büyükevren köylerine geçerek muhtar ve köy halkıyla bir araya geldi. Burada da geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

BİRLİK VE DUYARLILIK ÇAĞRISI

Taybıllı, tüm vatandaşları yangınlara karşı daha duyarlı olmaya davet ederek, benzer felaketlerin tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.