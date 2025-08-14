Son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da Çayırova’yı Türkiye Basketbol Ligi’nde temsil edecek Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın sağlık sponsoru Merkez Prime Hastanesi oldu.

KOCAELİ (İGFA) - İki sezonda aldığı iki şampiyonluğun ardından Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen ve burada ilk sezonunda Play-Off çeyrek final, geçtiğimiz sezon ise Play-Off yarı final oynama başarısı gösteren Kocaeli Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu öncesinde hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sadece Çayırova’ya değil, bölge halkına da basketbolu sevdiren Çayırova Belediyesi’nin şampiyonluk parolasıyla başladığı yeni sezonda sağlık sponsoru netlik kazandı. Yapılan anlaşma sonrasında Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın sağlık sponsoru geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bu yıl da Merkez Prime Hastanesi oldu.

1 YILLIK ANLAŞMA

Merkez Prime Hastanesi’nde gerçekleştirilen sağlık sponsorluğu imza törenine Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan, Kulüp Müdürü Muhammet Nizamoğlu, Çayırova Belediyesi Basketbol Takım Koordinatörü Okan Gençoğlu ve Merkez Prime Hastanesi Kurucusu Dr. Hakan Höbek katılım gösterdi. 1 yıllık imzalanan sağlık sponsorluğu anlaşmasının ardından basketbol takımı temsilcileri Höbek’e günün anısına Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın forması ve plaket takdim etti.